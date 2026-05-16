Екипът на bTV от селото на Евровизия: Отвсякъде се чува „Бангаранга“
Журналистите виждат Дара в тройката на Евровизия.
Денят на големия финал на Евровизия настъпи. Над 160 милиона зрители по света и всички меломани на Стария континент очакват финала на 70-ото издание на конкурса тази вечер.
Огромни са и очакванията на българските фенове към Дара и песента „Бангаранга“. Във Виена е и екипът на bTV – Станчо Станчев и операторът Константин Димитров.
Във Виена е облачно, но се очакват обилни дъждове от точки за Дара, която се явява под номер 12 тази вечер.
Екипът ни се включва от селото на Евровизия – пред кметството на Виена, където емоциите на феновете надничат от всеки ъгъл и отвсякъде се чува „Бангаранга“.
"Очакваме много точки за Дара тази вечер", заяви Станчев.
За разлика от полуфиналите, довечера гласуването започва 40 минути преди първата песен и може да се гласува през цялото време до закриването на линиите.
От всяка точка на света може да се гласува през сайта WWW.ESC.VOTE.
„В момента всичко тук трепти и всички говорят за България и за Дара. Изумително. И всички пеят „Бангаранга“. Има смисъл да дадем знак на целия свят, защото наистина ми пишат хора откъде ли не. Който иска, може да гласува“, казва Станислава Армутлиева, музикален продуцент.
„Тя е от тези, които трябва да обичаш и да им дадеш път, и после да се учиш от това, което ти правят. Тя направи нещо нечовешко. Тя изигра клип. Тя не мръдна като пеене. Това е изключително, никой не направи това“, коментира Дони.
Според анкетите на журналистите и публиката България е между второ и трето място, а според букмейкърите – на седмо.
Финалът на Евровизия ще бъде предаван довечера на живо от 22 часа по БНТ.
Редактор "Екип на Петел"
