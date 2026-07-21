Екипи и доброволци разчистват Пловдив след бурята

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Осем екипа на ОП „Градини и паркове”, екипи на ОП „Чистота”, служители на РД „Пожарна безопасност и защита на населението”, полицията и доброволци са по най-критичните точки в Пловдив след силната буря, която връхлетя града късно вечерта в понеделник.

Силната стихия предизвика множество сигнали за паднали дървета и клони, както и за наводнени улици. На терен са всички общински и държавни служби, които координирано работят за овладяване на ситуацията и възстановяване на нормалното движение, пише novini.bg.

Дейностите се проследяват на място от кмета на Пловдив Костадин Димитров и заместник-кмета Иван Стоянов.

"Благодаря на всеки гражданин, който се включва в почистването и помага”, заяви пред Нова Димитров.

Възможно е в някои райони на града временно да има понижено налягане на водата. Екипите на ВиК работят по отстраняването на авария, причинена от прекъсване на електрозахранването, като се очаква нормалното водоподаване да бъде възстановено възможно най-скоро.

Редактор "Екип на Петел",

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