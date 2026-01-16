Екипи на Пътна полиция следят пътната обстановка във Варненска област

Кадър ОД на МВР - Варна

Движението по пътните участъци в районите на Аладжа манастир, село Кичево – село Куманово, Провадия, село Киселово – Добрич и Златни пясъци – Кранево се осъществява при зимни условия, съобщават във фейсбук страницата си от полицията.

Пътищата са проходими, като на места са възможни заледявания и заснежени участъци, предупреждават от ОД на МВР - Варна. Информацията е към 10,30 ч.

Екипи на Пътна полиция продължават да следят пътната обстановка във Варненска област.

Водачите да се движат със съобразена скорост, да спазват необходимата дистанция и да шофират с повишено внимание, призовават от полицията.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!