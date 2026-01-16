Екипи на Пътна полиция следят пътната обстановка във Варненска област
Кадър ОД на МВР - Варна
Движението по пътните участъци в районите на Аладжа манастир, село Кичево – село Куманово, Провадия, село Киселово – Добрич и Златни пясъци – Кранево се осъществява при зимни условия, съобщават във фейсбук страницата си от полицията.
Пътищата са проходими, като на места са възможни заледявания и заснежени участъци, предупреждават от ОД на МВР - Варна. Информацията е към 10,30 ч.
Екипи на Пътна полиция продължават да следят пътната обстановка във Варненска област.
Водачите да се движат със съобразена скорост, да спазват необходимата дистанция и да шофират с повишено внимание, призовават от полицията.
