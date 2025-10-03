Екипи на ВМС се включиха да помагат на населението след наводненията в Бургаско

Булфото

Специализирани екипи от състава на Военноморските сили (ВМС) се включиха в помощ на населението след наводненията в област Бургас. След постъпили искания за активирането на специализирани екипи от състава на ВМС от областния управител на Бургас и получено разрешение от началника на отбраната, модулно формирование от Военноморска база Бургас има готовност за дейстие в района на река Велека до село Синеморец. Задачата пред военнослужещите е пробиване на пясъчната коса, при необходимост, и осигуряване на свободното отичане на водите на реката в морето, съобщиха от Министерство на отбраната.

Специалисти от ВМС са включени и в кризисен щаб, който действа в района на град Свети Влас.

Водолазни екипи от състава на Флотилия бойни и спомагателни кораби, Военноморска база Варна и Военноморска база Бургас оказват помощ и съдействие за евакуация на хора, в района на ваканционно селище Елените, Община Несебър, посочват от ведомството.

