Екипи на ВиК от цялата страна отиват в Плевен - ще установят всички течове и кражби на вода

Държавата е задвижила всички механизми във връзка с проблема с безводието в Плевен. Това заяви пред медии днес министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов, съобщиха от пресцентъра на ведомството.

Най-спешно е отстраняването на авариите. Днес с моя заповед екипи от всички ВиК дружества в страната ще бъдат изпратени в Плевен, за да подпомогнат работата на местния ВиК оператор и да отстранят по-бързо всички течове и кражби по системата, защото имаме сериозен проблем с кражбите на вода, информира министър Иванов. И цитира съобщените от председателя на Управителния съвет на „Български ВиК холдинг“ ЕАД данни за 75% загуба на вода там. Разпоредих във всички квартали с нарушено водоподаване постоянно да бъдат разположени водоноски, независимо от часовия режим и загубата на вода, допълни той.

Вчера имахме среща с Басейнова дирекция и други институции. На ВиК са подадени много точки с воден хоризонт и възможност за сондиране и стигане на водоносни пластове с чиста вода. Сондажите започват в следващите дни, информира още министър Иванов. Но бе категоричен, че най-важно е да се спрат загубите на вода. При всеки установен случай на кражба на вода ще се действа безкомпромисно. Затова проверки са разпоредени в цялата страна.

Министърът съобщи за установен фрапиращ случай в община Рила, където при проверка са установени 1200 незаконни при общо 1300 включвания. Трябва да се сложи край, заяви той. И отправи апел всеки, който има информация, да подава сигнал във ВиК, защото заради подобни действия, които ощетяват обществото, може да се стигне до безводие.

Втората мярка са проектите по общинската програма, които общината ще реализира. Кметът на община Плевен предоговоря в МРРБ кои обекти на общината да отпаднат от Инвестиционната програма за общински обекти, като новите ще бъдат включени в Приложение 3 на държания бюджет още първата седмица от работата на Народното събрание. В условие на бедствено положение ще започне незабавно строителство.

Средносрочните мерки са свързани с водния цикъл. Ще се преработи проектът, за да има повече дейности за рехабилитация на водопроводната мрежа. Дългосрочната мярка е изграждането на водоснабдителна система „Черни Осъм“, за която в кратък срок предстои да бъде обявена процедура за проектиране и подробен устройствен план.

В отговор на въпрос за забавяне на плащанията по Инвестиционната програма за общински проекти министър Иванов обясни, че това се налага заради забележки към общините за неизрядна документация. Той напомни, че са осигурени 750 млн. лв. и се извършват разплащания, включително по забавени проекти от 2024 година. Приоритетно това се прави за ВиК проектите.

