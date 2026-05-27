Екоакция настоява за трайно ограничаване на работата на ТЕЦ "Бобов дол"

Булфото

Екоактивисти разпънаха надпис "Toxic" пред ТЕЦ "Бобов дол" и настояха работата на централата да бъде ограничена, за да не бъдат изложени местните жители на замърсяване със серен диоксид. Активисти от България, Унгария, Хърватия и Германия участват в акцията пред енергийната централа.

"ТЕЦ "Бобов дол" е един от най-сериозните хронични замърсители в България и официалните потвърждават това вече години наред. Настояваме работата на ТЕЦ "Бобов дол" да бъде постоянно ограничена до не повече от един блок и в същото време системния оператор да предложи истински решения за балансиране на системата с възобновяеми източници и чисти източници на гъвкавост, така че да не продължава да разчита на този системен замърсител", заяви в ефира на БНР Десислава Микова, координатор на кампания "Климат и енергия" в "Грийнпийс" – България.

Миналата седмица втори блок на ТЕЦ-а беше спрян, докато централата не поправи редица пропуски и нарушения на екоизискванията към нея. Министърът на околната среда Росица Карамфилова посочи, че през последните 6 години на централата са издадени 117 акта със санкции за повече от 9 милиона лева.

