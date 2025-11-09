"Екобулпак" възстановява обслужването на цветните контейнери в София

Снимка Булфото

От "Екобулпак България" информираха, че обслужването на цветните контейнери в 16-те района на София ще бъде възстановено от утре - 10 ноември, по график, информира България он ер.

В рамките на няколко дни ще бъдат усилия да бъдат наваксани и пропуснатите от последните дни обслужвания.

Ето какво написаха от дружеството:

"Екобулпак България" е дружество, което работи със Столичната община от 2005 г. и изпълняваме отговорно задълженията си за разделно събиране и рециклиране на отпадъци от опаковки.

Ситуацията се политизира и това не води до конструктивен диалог за разрешаване на спорните въпроси.

Нашето желание не е да възпрепятстваме хората да събират разделно отпадъците си и да утежняваме допълнително ситуацията със сметосъбирането в град София. Напротив - нашата цел е да насърчаваме хората да използват цветните контейнери по предназначение.

Тази ситуация се случва по време на мащабна информационна кампания, усилия за която са обединили всички организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки в България.

Затова обслужването на цветните контейнери в 16-те района на София ще бъде възстановено от утре.

Отново настояваме за среща с ръководството на Столична община в лицето на г-н Васил Терзиев, тъй като считаме че само така можем да достигнем до трайно решаване на въпросите, което ще е най-вече в полза на софиянци.

