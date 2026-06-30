Екоминистърът: Морската вода по Черноморието е чиста

Нова Нюз

Морската вода по българското крайбрежие е чиста и няма данни за активно замърсяване въпреки множеството постъпили сигнали за мазутни петна. Това заяви в "Твоят ден" министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова - Благова във вторник, уверявайки обществеността в безопасността за туристите в началото на летния сезон.

По думите на екоминистъра в институцията са постъпили множество сигнали за мазутни петна по Черноморието, но опасност няма.

"В околната среда подобни случаи са ежедневие. Получихме редица сигнали, изпратихме екипи на място и бяха извършени проверки. Не е установено активно замърсяване", посочи Карамфилова-Благова. Тя уточни, че са издадени предписания за почистване на засегнатите участъци, а на Морска администрация са дадени указания да установи евентуалния източник на проблема.

"По данни на Министерството на транспорта става дума за стари, отложени замърсявания. Въпреки това проверките продължават, за да се установи дали има потенциален източник", обясни министърът. Тя беше категорична, че към момента няма основания за тревога: "Морската вода е чиста и не трябва да се създава паника".

Росица Карамфилова-Благова коментира и случая с местността "Баба Алино", който според нея може да се превърне в емблематичен пример за незаконосъобразни действия на държавата. Директорът на РИОСВ - Варна е бил освободен след разпоредена проверка, която е установила, че още през 2023 година са били подадени сигнали за незаконно изсичане на гори и нерегламентирано строителство.

"Колегите са извършили проверки, издали са предписания и са наложили глоби", заяви министърът, като допълни, че ведомството вече прави цялостен анализ на екологичното законодателство. "Установихме, че в някои случаи има налагани санкции в размер на едва 2,56 евро, което е недопустимо. Един от нашите приоритети е санкциите да имат реален възпиращ ефект. Затова преразглеждаме законодателството в областта на околната среда", каза още Карамфилова-Благова.

При разглеждането на подробния устройствен план за обекта РИОСВ - Варна е приложила най-облекчената процедура без изискване на екологична оценка. Под детска площадка е открито съоръжение за отпадъчни води, чиято точка на заустване остава неустановена.

Във връзка с високите температури и риска от безводие министърът увери, че към момента водните ресурси в страната са в добро състояние. Педесет и двата комплексни и значими язовира, управлявани от министерството, са с над 15 процента по-висока запълняемост спрямо същия период на миналата година.

"За последните десет години това е най-високата запълняемост на язовирите", посочи Карамфилова-Благова.

Дванадесет от тези водоеми се използват за питейно-битово водоснабдяване. Въпреки добрите показатели остава риск от водна криза в град Плевен, тъй като той не се захранва от тези комплексни язовири, пише dunavmost.com.

Редактор "Екип на Петел",

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