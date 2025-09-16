Екоминистърът: Спестихме 2 млрд. кубика вода

кадър bTV

редактор Веселин Златков

Въпреки климатичните промени и загубите, спестили сме 2 млрд. кубика вода, това се похвали министърът на околната среда и водите Манол Генов по bTV. Той сам призна, че това постижение звучи странно на фона на водната криза на много места у нас.

Управлението на водите е в МОСВ, обясни той. Министърът обясни също, че питейната вода се управлява от регионалното министерство, напояването - от земеделското, а ВЕЦ-овете в енергийното.

„Не е въпросът да се спре кранчето”, подчерта Генов. Той призна също, че още не е уточнено какъв ще е механизмът на приоритетното финансиране на водни проекти, което обяви днес премиерът Росен Желязков. Министърът коментира също, че инициативата за проектите трабва да е на общините, защото ВиК дружествата не били „строителни фирми”.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!