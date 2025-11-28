Екоминистърът разпореди промени в месечния график на язовир "Студена"

Булфото

Министърът на околната среда и водите Манол Генов одобри изменение на месечния график за ползване на водите на язовир „Студена“, с което се определя максимален допустим обем от 24,20 млн. м³. Към днешна дата наличният воден обем в язовира е 23,289 млн. м³, съобщиха от Министерство на околната среда и водите.

Промяната е направена по постъпило искане от ВиК – Перник за актуализиране на месечния график заради необходимостта от освобождаване на обем, който да поеме очаквания приток. Искането е мотивирано с нуждата от контролирано понижаване на нивото на язовира, предвид продължаващите валежи и увеличаващия се наличен обем.

С цел предотвратяване на вредни въздействия от високи води, министър Генов разпореди да се предприемат координирани и съвместни действия между ВиК – Перник, областния управител на област Перник, кмета на община Перник и „Напоителни системи“ ЕАД.

Във връзка с усложнената метеорологична обстановка в Югозападна България, екипите на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (БДЗБР) са предприели необходимите мерки и оказват съдействие на местните власти.

БДЗБР активира Оперативното звено на дирекцията на 27.11.2025 г. заради прогнозата за обилни валежи. Басейновата дирекция участва в щаба към Областна администрация – Благоевград и активно подпомага компетентните органи в преодоляването на бедствената ситуация. Екипите на БДЗБР извършват обходи и постоянни проверки на критичните участъци.

През следващото денонощие времето в страната ще остане облачно с валежи от дъжд. На повече места и по-значителни ще са валежите през нощта в Западна България, по високите полета там временно ще се примесват със сняг. Утре значителни валежи ще има в Централна и Източна България. По проходите в западната част на Стара планина, над 1300 метра, дъждът ще преминава в сняг. През деня на много места в западните райони от страната валежите ще спрат. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, ще е умерен и с него ще нахлува студен въздух. През по-голямата част от деня в източните райони вятърът ще остане от изток, вечерта и там ще се ориентира от северозапад. Температурите ще останат почти без дневен ход, от 4°-6° на места в Западна България до 11°-13° в източните и крайните югозападни райони. В София минималната температура ще бъде около 2°, а максималната – около 5°.

В планините ще бъде облачно, на много места с валежи от дъжд, над 1300 метра – от сняг. След обяд в района на Рила и Пирин ще бъде почти без валежи. Ще духа умерен вятър от изток-югоизток, по високите върхове – от югозапад, който постепенно ще се ориентира от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 4°, на 2000 метра – около 0°.

По Черноморието ще е облачно и дъждовно. Ще духа умерен вятър от източната четвърт, привечер ще се ориентира от северозапад и по северното крайбрежие ще се усили. Максималните температури ще бъдат 14°-15°, колкото е и температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!