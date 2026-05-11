Екоминистерството: Язовирите са с най-високия процент на запълване в сравнение със стойностите през последните 9 години

Към 11 май 2026 г. сумата от наличните завирени обеми в комплексните и значими язовири е 5168,1 млн. куб. м, което представлява 79,07 % от общия им обем. Към настоящия момент процентът на запълване на комплексните и значими язовири е най-високият в сравнение с отчетените стойности през последните девет години към същия календарен период. Това съобщават от Министерство на околната среда и водите.

По данни на ведомството със 100 % запълване е язовир „Камчия“, а над 90 % са язовирите „Среченска бара“, „Христо Смирненски“, „Йовковци“, „Тича“, „Ясна поляна“, „Асеновец“, „Боровица“, „Студена“, „Домлян“, „Пчелина“, „Кричим“, „Кърджали“ и „Ивайловград“. Преливат язовирите „Камчия“, „Асеновец“, „Пчелина“ и „Панчарево“.

Във връзка с пролетното пълноводие при необходимост дружествата, стопанисващи комплексните и значими язовири, предприемат мерки за осигуряване на свободни обеми чрез превантивно изпускане на водни маси с цел поемане на повишения приток и поддържане на нивата в оптимални граници, посчват от МОСВ.

От там също предупреждават, че по данни на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) днес следобед и утре на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, като се очакват и градушки. За 12 май 2026 г. НИМХ издава предупреждение от първа степен (жълт код) за опасни метеорологични явления за 18 области, в Централна и Източна България, където има условия за гръмотевични бури, интензивни краткотрайни валежи и градушки. Слаби валежи се очакват и в сряда на отделни места главно в източните и планинските райони, а в четвъртък на повече места, главно Южна България. През почивните дни, се повишава вероятността за интензивни и значителни по количество валежи.

Днес (11.05.) и утре, в резултат на валежите в следобедните и вечерните часове се очакват повишения на речните нива. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание, се пише в съобщението.

Министерството на околната среда и водите напомня на местните власти да прилагат предвидените мерки в Плановете за управление на риска от наводнения 2022 - 2027 г. и да следят актуалната хидрометеорологична информация и прогнозите за опасни явления, публикувани на официалната страница на министерството.

МОСВ управлява водния ресурс в 52 значими и комплексни язовира.

