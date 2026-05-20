"Еконт" към МВР: Благодарност!

Благодарствен адрес до министъра на вътрешните работи и директора на ОДМВР – Пловдив е изпратен от ръководството на „ЕКОНТ ЕКСПРЕС“ АД по повод успешно разследване на служители от отдел „Икономическа полиция“.

„Действията на екипите бяха незабавни, решителни и изключително ефективни. Благодарение на високия професионализъм, отличната организация и неуморната работа те успяха за по-малко от 24 часа след получаване на сигнала да съберат достатъчно данни и да задържат отговорното за престъплението лице“, се казва в писмото, посочват от пресцентъра на ведомството.

Поводът за тази признателност идва след като преди дни от логистичната компания потърсили съдействието на разследващите във връзка с реална опасност част от техните активи да бъдат изведени нелегално извън пределите на страната. Обект на престъплението били притежаваните на лизинг 47 влекачи и полуремаркета, които дружеството преотдава чрез сублизинг на друга фирма. Според предварителната информация обаче, от там била подготвена схема за противозаконно разпореждане с чуждата собственост, при която товарните превозни средства да се транспортират в чужбина.

По образуваното досъдебно производство под наблюдение на Районна прокуратура – Пловдив в кратък срок са предприети значителен обем оперативно-издирвателни и процесуално-следствени действия. В условията на неотложност са претърсени офис и лек автомобил, а на ТИР паркинг край Пловдив са установени два от въпросните влекачи – със свалени регистрационни табели и натоварени в ремарке. Сред иззетите веществени доказателства има различни документи, фактури, печати, мобилни телефони. Разпитани са множество свидетели, част от тях и пред съдия от Районен съд – Пловдив.

От събраните първоначални данни като заподозрян за обсебването е задържан 42-годишен мъж. С постановление на наблюдаващия делото прокурор той е привлечен като обвиняем за престъпление по чл. 206, ал. 1 от НК и приведен в ареста за срок до 72 часа.

„За нас беше особено впечатляващо да видим такава мобилизация, координация и отдаденост в защита на обществения ред, правовата държава и бизнес средата в Република България“, подчертават от логистичното дружество и отправят персонална благодарност към служителите, допринесли за пресичане и разкриване на престъплението: комисар Георги Боюклиев, началник на отдел „Икономическа полиция“, гл. инспектор Георги Казаков, началник на сектор „Финансова и стопанска престъпност“ и инспекторите Пламен Михайлов, Илия Георгиев, Тодор Масурски, Димитър Хаджиев, Женя Илиева и Даниела Пеева.

