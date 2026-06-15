Еконт спира доставките до адрес в 10 населени места във Варненско

Пиксабей

От 15 юни куриерската компания Еконт преустановява доставките до адрес в десет населени места в област Варна и преминава към обслужване чрез офиси и Еконтомат.

Промяната засяга селата Генерал Кантарджиево, Кичево, Климентово, Осеново и Орешак, чиито жители ще бъдат обслужвани чрез най-близкия офис във Виница, пише "Морето".

За жителите на Куманово и Каменар най-близката точка за обслужване ще бъде офис „Варна Победа“.

Клиентите от Въглен, Долище и Яребична ще могат да получават и изпращат пратки чрез офис „Варна Владиславово Ниш“.

От компанията обясняват, че промяната е част от стратегия за подобряване качеството и предвидимостта на услугата в малките населени места, включително села, вилни зони, курортни селища и малки градове.

Компанията уточнява, че всички пратки за засегнатите населени места след 15 юни автоматично ще бъдат насочвани към посочените най-близки офиси и Еконтомати.

Редактор "Екип на Петел",

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