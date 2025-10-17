Екоорганизации алармират: Отлагат депозитната система за опаковките до 2027-а

Пиксабей

Екоорганизации застават срещу новото отлагане на депозитната система за опаковките до 2027 г. Според екологичното сдружение "За Земята" това е стъпка назад в управлението на отпадъците и в изпълнението на ангажиментите към ЕС. Това каза в ефира на Радио Варна Ива Димитров, член на сдружението. Тя посочи, че действието на МОСВ е нелогично, предвид факта, че страната ни е задължена системата да заработи до 2029 година.

Според екологично сдружение "За Земята", това решение е не само необосновано, но и поставя под въпрос прозрачността и ефективността на бъдещата система. В писмо до медиите организацията предупреждава, че министерството планира създаването на държавно акционерно дружество, което да управлява системата. Така държавата ще бъде едновременно оператор и регулатор - модел, който според експертите противоречи на европейските практики и създава конфликт на интереси.

Димитрова изтъкна предимствата на депозитната система, която позволява на потребителите да върнат празните опаковки от напитки (пластмасови, стъклени или метални) в магазина, от който са ги закупили, и да си получат обратно внесения депозит (стойността на опаковката).

Вече виждаме, че българският потребител възприема идеята. 80% от хората подкрепят въвеждането на системата и биха я използвали, отбелязва Димитрова.

Там, където тя е въведена, се постигат над 90% събираемост, това е доказан модел, който работи, категорична е тя.

Според платформата What We Waste Dashboard на международната организация Reloop, между 2015 и 2024 г. в България са изхвърлени над 750 000 тона PET (полимер), стъкло и метал, които не са били рециклирани- ресурси на стойност над 106 милиона евро.

В същото време страната плаща ежегодно около 44 милиона лева вноска към ЕС за нерециклирана пластмаса.

Обществото плаща три пъти за едни и същи отпадъци - чрез продуктовите такси, чрез таксата битови отпадъци и чрез европейските санкции, изчисляват специалистите.

Работната група към МОСВ, която трябваше да изготви предложение за модела на системата, на практика е престанала да функционира, а извършените анализи не са публични. Това поражда въпроси дали отлагането е резултат на политически и икономически интереси, както предполагат от сдружението.

Това е нещо, което вече отдавна е назряло. Бизнесът има готовност да инвестира, няма нужда от държавен бюджет. Единственото логично обяснение за новото отлагане е политическо, подчерта Димитрова.

