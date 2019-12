"Екшън": нов български филм с премиера през януари

БНР

Новият български игрален филм „Екшън“ дава интересен и оригинален поглед към киноиндустрията и чуждестранните продукции, които се снимат за по-евтино у нас. Лентата тръгва по киносалоните в страната в края на януари 2020 г.

„Екшън“ е режисьорският дебют на Радослав Илиев и първи самостоятелен филм на сценариста от „Под прикритие“ Тео Чепилов. Оператор е Борислав Пенчев, който от години живее в Канада и работи за сериали като Prison Break, The Flash, Arrow, Legends of Tomorrow, Once Upon a Time, Minority Report и Supernatural.

Комедията разказва за каубои, индианци, извънземни, всевъзможни видове гангстери, японци, еврейски филмови продуценти, африканци, руснаци, българи, родни и чуждестранни красавици, както и ниджи и каратисти. Този пъстър актьорски състав е умело преплетен в една сатира на шоубизнеса, изпълнена с престрелки, неочаквани обрати, експлозии, както и истории за любов, пари, коли и още нещо.

Специално участие във филма има Васил Кожухаров, най-известният глас в България, озвучил повечето екшъни през 80-те и 90-те години. Неговият дублаж добавя доза реализъм в лентата.

Сред останалите имена в актьорския състав са Пламен Димов, Петър Петров, Милко Йовчев, Джонас Толкингтън, Тери Рандал, Реймънд Стиърс, Юта Такенада, Александър Койнов, Дий Юн, Азуса Йонеока, Юлиан Малинов, Цветомир Ангелов, Теодор Папазов, София Бобчева и Яна Маринова.

Официалната премиера на „Екшън“ е на 31 януари 2020 г.

