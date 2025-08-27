Екшън на "Тракия": Заловиха бус с 15 мигранти, зад волана - млада българка

снимка: МВР

Нелегални мигранти и каналджийка са задържани на магистрала "Тракия", научи Новини.

Екшънът се разиграл около 12 часа днес, когато при опит да бъде спрян за проверка бус "Мерцедес Вито" в района на тунел "Траянови врата" автомобилът не спрял и продължил в посока София.

Бусът е следван от разстояние от служителите на реда и предаден на другия екип. Спрян е в района Вакарел от служители на ОДМВР и СДВР.

Оказало се, че зад волана е 25-годишна българска гражданка. В превозното средство са открити 15 нелегални мигранти без документи за самоличност, за които по-късно е установено, че са граждани на Афганистан. Шофьорката и мигрантите са задържани от полицьейските екипи.

