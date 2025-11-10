Екшън на жп гарата в Перник: Маскирани с пистолет стреляха, биха и обраха мъж с 10 лева в джоба

Пиксабей

За по-малко от 24 часа пернишки полицаи от Първо районно управление успяха да разкрият извършителите на въоръжен грабеж, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Сигналът за инцидента е бил подаден час преди полунощ на 7 ноември от 52-годишен мъж. Той съобщил, че е бил нападнат от двама маскирани в района на жп спирка „Разпределителна“. Те били облечени в тъмни дрехи и го заплашили с пистолет, като произвели и няколко изстрела, нанесли му удар в лицето и му отнели мобилния телефон и 10 лв.

Потърпевшият е получил разкъсно-контузна рана и е прегледан в пернишката болница. Криминалистите са задържали двама мъже – на 18 и на 23 години, които са познати на органите на реда. Открити са и газовият пистолет от нападението, както и телефонът на жертвата.

Двамата са привлечени като обвиняеми и задържани за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващ прокурор. Предстои съдът да се произнесе по искането за налагане на постоянна мярка „задържане под стража“, предаде БТА.

