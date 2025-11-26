Екшън с депутатски "Мерцедес"
26.11.2025 / 23:28 1
Кадър Фб
Депутат се опита да се измъкне с "Мерцедес" от Партийния дом.
Колата му бе замеряна с всевъзможни предмети.
Полицията използва спрей.
Пред колата бяха бутнати кофи за боклук.
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!