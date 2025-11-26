реклама

Екшън с депутатски "Мерцедес"

26.11.2025 / 23:28 1

Кадър Фб

Депутат се опита да се измъкне с "Мерцедес" от Партийния дом.

Колата му бе замеряна с всевъзможни предмети.

Полицията използва спрей.

Пред колата бяха бутнати кофи за боклук.

 

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
kjk (преди 3 минути)
Рейтинг: 157077 | Одобрение: 17332
Бяга от народната любоф,поне да му бяхте написали името на собственика на мерца!!!;)УсмивкаАнгелче

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама