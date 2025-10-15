реклама

Екшън в автошкола във Враца: Мъж почина, след като потроши стъкло на врата

15.10.2025 / 11:54 0

Булфото

Екшън в автошкола във Враца. Мъж почина, след като потроши стъкло на врата на обекта, съобщиха от полицията.

На 14 октомври е подаден сигнал от служител на школата, че мъж е счупил с глава стъклопакета на входната врата на фирмата.

С парче стъкло той си е нанесъл порезни рани и е починал. 

По случая се води разследване, предаде Дарик.

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама