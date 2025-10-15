Булфото

Екшън в автошкола във Враца. Мъж почина, след като потроши стъкло на врата на обекта, съобщиха от полицията.

На 14 октомври е подаден сигнал от служител на школата, че мъж е счупил с глава стъклопакета на входната врата на фирмата.

С парче стъкло той си е нанесъл порезни рани и е починал.

По случая се води разследване, предаде Дарик.

