Ексминистър на околната среда и водите: Държавата счупи пътя на водата, напоителната система е пред катастрофа

Булфото

България разполага с достатъчно водни ресурси, но липсата на работеща напоителна инфраструктура поставя земеделието пред сериозен риск. Това предупреди бившият министър на околната среда и водите Асен Личев в интервю пред БГНЕС по повод официалния старт на напоителния сезон.

Според него страната се намира в състояние на „хидромелиоративна катастрофа“, а необходимите решения продължават да се отлагат въпреки задълбочаващите се проблеми в сектора.

Личев посочи като първи тревожен сигнал драстичното свиване на поливното земеделие през последните десетилетия. По думите му през изминалия сезон „Напоителни системи“ ЕАД са доставили вода до едва 348 000 декара земеделски площи.

„Приватизацията, разрухата и безхаберието сринаха напояваните площи в България от 10 милиона декара в миналото до под 5% днес. Оставяме българското земеделие изцяло на милостта на климатичните промени“, алармира той.

Особено тежко е положението в Северозападна и Североизточна България. Според Личев хидромелиоративната система на север от Стара планина е практически унищожена, а помпените станции по поречието на Дунав са били разграбени и изведени от експлоатация.

„Държавата не е възстановила нито една ключова дунавска система, обричайки най-плодородната ни земя на безводие“, подчерта той.

Бившият министър отправи критики и към неизпълнената стратегия за развитие на хидромелиорациите и защитата от вредното въздействие на водите, разработена със средства на Световната банка.

„Вместо реална реформа, преструктуриране на „Напоителни системи“ и мащабни инвестиции, се правят козметични ремонти „на парче“, каза Личев.

Бившият министър засегна и въпроса за управлението на водите на река Арда. Той припомни, че съгласно член 18 от Конституцията водите са изключителна държавна собственост и изрази несъгласие с подписаното между България и Гърция петгодишно споразумение.

„Маскирано като плащане за регулиране на оттока, това споразумение гарантира вода за гръцките фермери, докато български региони в Тракия и Сакар страдат от системно засушаване“, заявява той.

По думите му България пропуска възможността да използва по-ефективно водните ресурси от каскада „Арда“ за нуждите на собственото си земеделие.

Личев определи като особено показателен и парадокса между високата запълняемост на язовирите и недостига на вода за напояване. Той обърна внимание на данните на Министерството на околната среда и водите, според които комплексните и значими язовири в страната са с над 80% запълненост – най-високото ниво за последното десетилетие.

„Вода има в изобилие, но тя е заключена в язовирните чаши, защото държавата е счупила сламката. Няма как тази вода да се пусне до фермерите, тъй като магистралните канали и преносната мрежа са компрометирани. Природата си е свършила работата, но чиновническото безхаберие е разрушило пътя на водата до корена на растението“, подчерта той.

Асен Личев е категоричен, че водата като стратегически ресурс и част от националната сигурност на страната.

„Водата не е просто стока или разменна монета в геополитически пазарлъци – тя е елемент от националната сигурност“, заяви той и призова за незабавен одит на „Напоителни системи“, прекратяване на изтичането на ресурси преди задоволяване на вътрешните нужди и реално стартиране на дунавските напоителни проекти.

Според Личев времето за оправдания е изтекло, а възстановяването на напоителната инфраструктура трябва да се превърне в национален приоритет.

Редактор "Екип на Петел",

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