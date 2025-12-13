Ексминистър посочи кой месец е най-удачен за избори

Мая Иванова. Кадър: БНТ

„Правителството съвсем логично падна. Това не е повод нито за радости, нито за тържествуване, нито за каквато и да е било еуфория. Този парламент, както ние го определихме в рамките на вчерашния ден, е парламент на пропуснатите възможности“, коментира Надежда Йорданова, депутат от ПП-ДБ, бивш министър на правосъдието при Мая Костадинова, в предаването на БНТ „Говори сега“

На въпроса на водещата „Кога очаквате да са предсрочните избори?“, Йорданова отговори, че парламентарната група на ПП-ДБ много ясно е казала, че правителство с нейно участие в този парламент не е възможно.

„Не защото се инатим или сме безотговорни, а защото всички политически сили, с които излиза парламентарната математика, със своето парламентарно поведение показаха, че са неспособни да отстояват антикорупционни и реформаторски политики“, допълни тя.

Водещата обаче продължи да я притиска дали веднага се върнат неизпълнения мандат на президента.

От думите на Надежда Йорданова стана ясно, че понеделник коалицията ще отидем на консултациите, но как точно във времето ще процедират, не е ясно.

„Ние няма да изпълним мандата, но с оглед на чисто процедурните правила, времето как точно ще постъпим въпрос на на тактика, която ще обсъдим в парламентарната група.

„Тази възможност да не го върнете веднага, е с оглед на това изборите да не се паднат февруари“, попита я водещата на „Говори сега“.

„В момента най-важното е да имаме свободни и честни избори“, обясни Йорданова и допълни: „Те трябва да бъдат проведени някъде през март, за да може чисто от гледна, на климатично условие, ако щете, и продължителност на деня, да имаме по-спокоен и по-нормален изборен ден“.

