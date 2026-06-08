Експеримент показва как се е случила тежката катастрофа на „Челопешко шосе“

Кадър bTV

От Европейския център по транспортни политики провеждат пътен експеримент, показващ как се е случила катастрофата на „Челопешко шосе“, при която загинаха четирима души. Тогава при гонка кола се заби в автобуса на градския транспорт, а друга се разполови, удряйки се в стълб и автобусна спирка.

Идеята на експеримента е автобусът да завие наляво, така както се е случило и в неделя, за да се покаже каква е видимостта. Беше предвидено да има и автомобил, който да се движи със скоростта, с която според разследването са се движили обвиняемите, но от полицията и общината не са разрешили провеждането на тази част от експеримента.

Шофьорът е колега на пострадалия водач на автобуса, посочва bTV. „Видимостта е изключително лоша. Има висока растителност“, обясни той.

„Трябва да гледаме и в задното огледало, за да не ни удари някой отзад. Изключително трудно се взима левият завой“, допълни шофьорът.

Изчисленията показват, че при скоростта, с която според обвинението са се движили извършителите, разстояние от 200 метра се изминава буквално за около 5 секунди.

bTV се свърза с Националната агенция за приходите (НАП), откъдето съобщиха, че са започнали предварителна проверка на имуществото и финансите на обвиняемите. От видеа, публикувани в профили в социалните мрежи, се вижда как те демонстрират охолен живот – скъпи коли, и имат видеа с немалки суми пари.

Редактор "Екип на Петел",

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