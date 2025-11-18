Експерт: Ако Шеврон стъпи в България, това би гарантирало сигурността на страната ни по-силно, от който и да е член в договорите на НАТО

Кадър Zereshk, Уикипедия

Експертът Боян Рашев очертава аргументите защо американският енергиен гигант е най-добрият стратегически кандидат за рафинерията в Бургас, цитира Флагман.

Перспективата американската енергийна корпорация Chevron да влезе като собственик в „Лукойл Нефтохим Бургас“ отеква силно в публичния дебат. На фона на ускорената декарбонизация, затварянето на редица рафинерии в Европа и нарастващата несигурност в доставките, бургаската рафинерия се превръща в един от малкото останали стратегически активи на континента. В подобна среда въпросът кой би могъл да го управлява компетентно, устойчиво и без геополитически зависимости е от ключово значение за националната сигурност и икономиката на България.

Енергийният експерт Боян Рашев формулира своите аргументи в подкрепа на евентуална сделка. По-долу цитираме позицията му дословно:

Сделка със Chevron би било възможно най-доброто решение за нашата рафинерия. Ето моите 7 причини:

Chevron е глобален лидер в добива, преработката и продажбата на горива. Тези хора знаят как. Само ExxonMobil са на тяхното ниво.

Chevron знае не само как да оперира една комплексна рафинерия, но има и капацитета да инвестира и увеличи както общото производство, така и продуктовата гама. А европейският пазар ще има нужда не само от горива, а от всякакви масла, пластмаси и т.н.

Chevron е най-големият частен играч в добива на нефт и газ в Казахстан. Това я прави единствената международна компания, която е в състояние да осигури достатъчни количества неруски нефт за Бургас от собствен добив.

Chevron има някакъв - макар и силно негативен - опит от работа в България. Завръщането им тук може да доведе до възраждане на интереса им за добив на нефт и газ у нас. Това би било страхотна възможност за икономическо развитие на България, която досега непрекъснато бива потискана от руски интереси.

Chevron е емблема на американския петролен сектор - неслучайно е последната енергийна компания, останала в Dow Jones Industrial Average - индексът на 30-те най-големи американски компании на борсата в Ню Йорк. Тя би била магнит за американски инвестиции във всички други сектори.

Значимо присъствие на Chevron у нас би гарантирало сигурността на страната ни по-силно, от който и да е член в договорите на НАТО. Няма нужда да обяснявам защо.

Така или иначе, гигантските фондове-управители на активи BlackRock и Vanguard са най-големите инвеститори както в Chevron, така и в Лукойл. Би трябвало да е относително лесно да одобрят сделката от двете страни.

Само се надявам българската държава, чрез "особения" си управител, да не започне да прави глупости в рафинерията, които да предотвратят подобна сделка**

