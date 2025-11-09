Експерт: Ако постоянно ви сърби, може би е стрес

казър Нова нюз

Още от Античността се е говорело за влиянието на меланхолията, яростта, стреса върху кожата – как причиняват сърбеж и обриви. Самото понятие „Психосоматична дерматология” е въведено в средата на ХХ век.

Дерматологът д-р Инна Попова пред Нова нюз, че директно от психиката се влияят възпалителните заболявания и екземите. При стрес се повишава нивото на кортизол в организма. Това води до сърбеж, раздразнение и обриви.

Д-р Попова обясни, че псориазисът е мултифакторно заболяване, което може да се отключи при преживяна драма и да се влоши. За появата на това заболяване обаче има генетична предразположеност, имуногенни механизми са в патогенезата на заболяването, а стресът е един провокиращ фактор, както и влошаващ съществуващо вече състояние. Стресът дори при чудесно лечение, отново води до влошаване на състоянието.

Атопичен дерматит

Атопичният дерматит е заболяване, което може да се появи на всякаква възраст, подчерта д-р Инна Попова. В зависимост от възрастта то се локализира на различни места с различна симптоматика и обриви. Най-често се наблюдава в детска възраст, но в голям процент от случаите продължава през целия живот. Лекува се с локални средства, но вече има и много нови терапии, които помагат за по-доброто овладяване на заболяването.

Статистиката сочи, че зачестяват случаите на поява на болестта. Децата са засегнати в 15 до 25% от случаите в световен мащаб. Възрастните са засегнати от 3 до 10%. За България статистиката сочи, че 10-15% от децата са засегнати. За възрастните – 3 до 5%.

Причините

Няма точна причина за появата на заболяването. Има значение заобикалящата среда. Мръсният въздух влошават заболяването. Някои пациенти се влошават от храната или от това, с което са облечени. Тези пациенти не трябва да носят вълнени дрехи или други, които дразнят кожата им. Влошават се от стрес, от изпотяване, обясни дерматологът.

Симптоматика, форми и наследственост

Кожата при атопичен дерматит е суха, грапава и може да има възпалени участъци, които са в областта на гънки. Доста често пациентите първо се допитват до съседа, до приятел и чак след това търсят лекарска помощ. Доста често пациентът решава да следва схемата на приятеля, а не тази на лекаря.

„Тежката форма на атопичен дерматит е свързана с големи сърбежни кризи, пациентът е със силно нарушено качество на живот. В някои случаи този сърбеж води до невъзможност пациентът да спи и да осъществява ежедневните си дейности. Кожата е силно зачервена, суха, може да се стигне до еритродермия – засягане на повече от 90% от кожната повърхност”, каза д-р Попова.

Заболяването има строга наследственост - това е имунно-възпалително състояние.

Безплатни прегледи за атопичен дерматит има в болница „Александровска” всяка сряда между 10.00 и 12.00 ч. Те са с предварително записване.

