Експерт: Амбицията на Тръмп за Гренландия може да доведе до катастрофални последици

Амбицията на Тръмп да притежава Гренландия може да доведе до катастрофални последици, първо на трансантлантическите отношения, и скъсване на тези отношения. Ако САЩ окупират Гренландия, използвайки военни сили или други методи, те ще разрушат тези отношения.

Това заяви експерт по международна и национална сигурност.

Доналд Тръмп мисли, че военната сила прави САЩ лидер, но не разбира, че това което прави САЩ лидер и за да има огромно преимущество и предимство пред всички други конкуренти, които желаят да вземат неговото място, като Китай или други държави, всъщност със съюзниците, които притежават САЩ и съюзите, които на практика имат навсякъде по света Никоя друга държава няма толкова съюзници и не участва в толкова съюзи като САЩ, допълни Ивайло Иванов.

Ходът на Тръмп с Гренландия ще направи така, че всеки един съюзник на САЩ, независимо дали говорим за Япония, за Южна Корея, за Австралия, за Филипините или която е друга държава, да се замисли два пъти САЩ какъв съюзник са. Дали във всеки един момент всъщност те няма да се окажат ваш враг, и на трето място ще бъде катастрофално за международните отношения. Катастрофално, защото ще отвори широко вратата да виждаме подобни действия от всяка държава, която има подобни претенции и има достатъчно военна сила да предяви подобни претенции към своите съседи в следващите десетилетия. Ще видим множество конфликти, които ще бъдат породени от подобно действие и няма да има да възпираща сила, каза още в „Пресечна точка“ Иванов.

