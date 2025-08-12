Експерт: Английската граматика обърква българските ученици

снимка: МОН

Английската граматика обърква българските ученици, защото те често пренасят нейните правила върху родния си език, каза днес пред БТА Евелина Гечева от „Академика БГ“, организатор на кампанията „Бъди грамотен“. По думите й в резултат много от младежите пишат имената на дните от седмицата и на месеците с главни букви.

Традиционно затруднения при правилното писане създава пълният член, но все по-голям проблем става и употребата на Й, каза още Гечева. По думите й грешките идват от това, че младежите не познават правилото, че думи в множествено число няма как да съдържат Й в края си. Гечева допълни, че хората – и млади, и по-възрастни, изпитват затруднения дали в началото на думата се пише о или у, бърка се и употребата на ъ и а.

Министерството на образованието трябва да се постарае учебниците да бъдат променени и в тях нещата да бъдат обяснени разбираемо и по-простичко, подчерта Гечева. По думите й е излишно учебниците и помагалата да са написани на висок академичен стил и децата да бъдат принуждавани още в 5-6 клас да се занимават с най-сложните части на родната граматика. Ако нещата са простичко обяснени, учениците няма да се затрудняват с правилата и ще бъдат по-грамотни, посочи Гечева.

Във Варна днес „Академика БГ“ постави точка на поредното издание на инициативата, която традиционно организира от 2009 година - „Бъди грамотен“. Гечева уточни, че кампанията е обхванала няколко града в страната и навсякъде е посрещана с много голям интерес. През тази година се включиха повече участници, което показва, че интересът към правилното писане расте, подчерта Гечева. По време на кампанията са раздадени с около 10 процента повече награди, а такива има само за хората, показали отлични резултати на езиковите тестове.

Може да се каже, че Варна е столицата на правилното писане, с усмивка допълни Гечева. Тя уточни, че в града в кампанията винаги се включват много хора, като има и такива, които участват години наред.

