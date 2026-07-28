Експерт: Бъдещето на ПВО е в системи за борба с дронове, които позволяват ефективно неутрализиране на ниско летящи и евтини цели

Кадър БНТ

В студиото на БНТ "Денят започва" гостува експерта по национална и международна сигурност Ивайло Иванов. Той очерта актуалната картина на рисковете пред въздушната и националната сигурност на България в контекста на засиленото напрежение в региона и последните инциденти в Румъния.

Иванов обясни, че бъдещето на противовъздушната отбрана е в системи за борба с дронове, които позволяват ефективно и икономически оправдано неутрализиране на ниско летящи и евтини цели. НАТО се насочва към многослойни отбранителни структури, комбиниращи различни технологии за засичане и защита срещу дронове, ракети и други въздушни заплахи, пише cross.bg.

На този фон експертът направи ясно сравнение между България и Румъния. Докато северната ни съседка е инвестирала между 10 и 16 милиарда евро в противовъздушната си отбрана за последните около 15 години, включително в модерни радари и ракетни батареи, България едва сега предприема първи стъпки към обновяване на системите си. Стратегическите документи у нас са остарели и не отразяват реалната среда за сигурност, което налага спешно изготвяне на нова стратегия и ускоряване на модернизацията на въоръжените сили. Иванов подчерта, че членството в НАТО и ЕС засилва сигурността ни, но не отменя задължението на всяка страна да развива собствени способности, както изисква член 3 от договора на НАТО.

По отношение на Иран експертът отбеляза, че изказването на иранския външен министър е реакция на вътрешнополитическите дебати в България, които дават възможност на Техеран да използва разделението в обществото. Няма пряка военна заплаха за страната ни, но остават непрекъснати рискове като кибератаки и потенциални терористични клетки - част от ежедневната среда за сигурност в съвременния свят. Иванов подчерта, че външната политика не може да се води от страхове.

Редактор "Екип на Петел",

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