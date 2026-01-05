Експерт: Българинът ще търси все повече стоки на промоция

Пекселс

Нещата вървят към по-позитивно приемане на промяната на лева с евро.

Това обясни пред БНР Кристина Милкова, мениджър за България на платформа за решения, които насърчават физическото пазаруване чрез дигитални канали.

Тя представи данните от национално проучване, направено в края на 2025 година.

"Около 46% от хората в България негативно приемат въвеждането на еврото. Процентите в София обаче са по-различни. Над 51% там са позитивно насторени към тази промяна.

За 80% от запитаните основното притеснение е, че заради еврото ще се насложи допълнителна инфлация, че търговците ще използват този момент, за да вдигнат допълнително цените. Но от 5-6 години в България има сериозна инфлация".

Милкова прогнозира, че българинът ще търси все повече стоки на промоция. Като следващата стъпка, която би предприел, тя определи намаляването на потребителската кошница или ориентирането към продукти, които са с по-ниска стойност.

Картите за лоялни клиенти, с които се предлагат отстъпки, също ще стават все по-популярни, коментира тя в предаването "Хоризонт до обед".

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!