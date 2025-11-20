Експерт: Българският народ става все по-мързелив, 150 хиляди чужденци ще дойдат да работят до 2030 година

Кадър Ютуб

Около 150 хиляди чужденци ще работят в България през 2030 година, за да се навакса липсата на кадри. За тази прогноза на Агенцията по заетостта напомни в „Марица Подкаст“ Антония Трулюс, която се занимава с посредничество за привличане на работници от чужбина в страната ни.

Според нея привличането на все повече хора от чужбина, особено в сферата на обслужването, е неизбежно с оглед на демографската криза у нас.

Антония Трулюс е на мнение, че през последните години българският народ става все по-мързелив и това също кара работодателите да търсят хора отвън, които са далеч по-мотивирани. Голяма част от младите българи искат високи заплати още при започване на нова работа, без да са показали качества и знания, които да допринесат за успеха на фирмата, в която започват. Това според Трулюс също е тенденция, която се засилва и дава предимство на работниците от чужбина.