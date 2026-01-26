Експерт: Блокадите по западната граница ще оскъпят транспорта

Снимка: Гугъл мапс

Алтернативният път през Румъния по време на блокадите на границите от превозвачи от Западните Балкани заради шенгенското правило за престой - 90 от 180 дни, е добър вариант, но транспортната услуга ще се оскъпи от заобикалянето и по-високите разходи. Това каза в предаването Post Factum по Радио Варна Димитър Димитров, председател на Камарата на автомобилните превозвачи.

Блокади по западните граници пренасочват трафика и изострят напрежението сред превозвачите, добави той.

Протести по граничните пунктове доведоха до реорганизация на маршрутите на българските транспортни фирми, посочи Димитров, като не се ангажира с прогноза какви ще са финансовите щети за тях.

Обстановката е динамична и се променя на всеки час, допълни той.

По думите му има заявки за пълно затваряне на границите, включително и за лекия трафик, като протестните действия идват както от сръбска, така и от македонска страна.

Към момента транспортните операции към Сърбия и Северна Македония практически са невъзможни. Превозите за Централна и Западна Европа, които традиционно минават транзитно през Сърбия, вече се пренасочват през Румъния и шенгенските граници. Засега няма данни за сериозни опашки при Дунав мост 1 и 2, но според Димитров основният проблем тепърва ще се усеща - интензивният трафик и недостатъчният капацитет на пътната инфраструктура в тази посока.

В основата на напрежението стои стриктното прилагане на правилото за престой до 90 дни в рамките на 180 дни в Шенгенското пространство, обясни Димитров.

Въпреки че това изискване не е ново, досега контролът е бил слаб, допълни той.

По думите му с въвеждането на новата европейска система за вход и изход обаче спазването му става лесно проследимо и неизбежно. Именно това провокира протестите в Сърбия, Северна Македония, Босна и Херцеговина и Черна гора.

Тези държави от години имат облекчен визов режим, но правилото за 90/180 дни винаги е съществувало. Разликата е, че сега контролът вече е реален, обясни Димитров. Той даде за пример Турция, чиито водачи отдавна са длъжни да имат визи за извършване на превози в ЕС, без това да е предмет на подобни протести.

