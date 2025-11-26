Експерт: Бюджет на площада не се кове, но е добре, че започнахме да се интересуваме от парите

Редактор: Юлия Георгиева, кадър бТВ

Хубаво е, че в България започнахме да се интересуваме как се прави бюджет. Това няма как да е единствения възможен бюджет. Бюджет не се кове на площад, а в комисии, на дебати, между хора, излъчени от различнин сектори и групи на обществото.

Това коментира пред бТВ икономистът Михаил Кръстев.

Не знам кой е бил "готин" през последните 5 години, защото нещата само се влошават и авторите на тези бюджети в момента са в сблъсък, но не са сблъсък на идеи и визия, а на политически сблъсък, посочи той.

Грешките през последните години са много. Дълговете са инструмент, така че правителствата да направят различни проекти, инвестиции, а ние емитираме дългове от необходимост. Трябва да се върнем към философията на използване на българската икономика. Ниското ниво на дълг трябва да се ползва като инструмент. Не виждам никакъв различен подход. Дебатите са на ниво обиди, а не на икономически сблъсък, посочи той.

Хубаво би било ние като общество да гледаме дебат на сблъсък на различни визии за публичните финанси и дори да не можем да изберем една от тези визии, в крайна сметка да можем дължосрочно да определим кои са нашите избраници, които да наложат в дължосрочен план една или друга визия за това как да се управляват публичните финанси и в какво да се инвестира, коментира Кръстев.

