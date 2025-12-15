Експерт: Да не се допуска необучени да заменят членове на СИК

Булфото

Начинът, по който прилагаме или се отказваме от прилагането на законите, е големият въпрос, който стои в българския политически живот, не само в изборния процес. В изборния процес имаме проблеми, но най-същественият е начинът, по който ги прилагаме, не самите правила, каза в интервю пред БНР Ваня Нушева, експерт по избирателни системи и изборна администрация.

В предаването "Преди всички" тя посочи, че няма време за съществени промени в Изборния кодекс.

А предложението на някои хора за експерти от чужбина – да ни направят изборните правила, тя определи като екзотична идея:

"Това обикновено се налага отвън, чрез чуждестранни мисии, но то е в държави, които нямат изградени институции. Това е екзотична идея и предложението произтича от факта, че изключително голяма степен на пристрастие имаме на участниците в изборния процес."

Нушева припомни, че Изборният кодекс (ИК) е отворен от миналата година, още след съставянето на това НС:

"Между ноември и януари имаше внесени 5 законопроекта за ИК. Тогава през януари започна дискусия и депутатите на първо четене приеха 4 от законопроектите. Голяма част от предложенията са противоречащи. Едва като приеха законопроектите на първо четене, депутати решиха да организират експертна дискусия с участието ва наблюдатели и експерти. И този процес спря през март - април, защото депутатите си дадоха сметка, че не са включили важни елементи в изборния процес. А това, което са приели, няма как да бъде реализирано. Намират се в тупик."

Нушева предложи да се пристъпи внимателно за промени само в ключови елементи с най-съществени проблеми, а и за които има технологично време.

"Едното е функционалността на машините, тя беше орязана и превърнати в обикновени принтери, паметта не се използва за отчитане на изборните резултати. Функционалността да бъде съпроводена с прозрачно и точно функциониране на софтуера, който отчита резултатите. Защото, ако нямаме гаранции дали работи коректно, ще имаме критиките на хората, които предпочитат да гласуват с бюлетини", каза експертът по изборния процес.

Второто е: само обучени членове да има в СИК-овете и да се забрани на необучени да заменят неявилите се в изборния ден.

"Другото, което е изключително важно, е как работят СИК-овете и как се обучават, какви са познанията, политическата пристрастност не се коригира. Ключово е как са обучени и могат ли да бъдат заменяни от членове, които не се явяват в изборния ден.

В последните години всички наблюдатели препоръчваме да не е допустимо – обучени членове да се заменят с такива, които не са минали обучение. Ето това е малка промяна в ИК и може да се отрази позитивно в изборния процес. Ако не се явят обучени, РИК да могат да назначават обучени. След като политическата партия не осигурява обучени членове, логично е останалите политически партии да запълнят квотата в съответната СИК."

