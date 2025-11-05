Експерт: Еми то всеки трети, който се пенсионира, е инвалид

Редактор: Юлия Георгиева, кадър бТВ

Няколко са нещата, които ни притесняват в бюджета за следващата година. На първо място е увеличението с 2% на осигурителната пенсионна вноска. Проблемът е в това, че средносрочната бюджетна прогноза не предвижда такова увеличение за 2026 година. Т.е. се изтегля по-рано увеличинието. Второто нещо е двойното увеличение на данъка върху доходите от дивиденти, за което също нямахме предварителна информация. Разбира се също е неясно защо се увеличава максималния осигурителен доход. Ние чакахме да е по-малок, както беше предвидено. Другият проблем е отново възраждането на идеята за въвеждане на софтуери за управление на продажбите в търговските обекти, които да са изцяло лицензирани в НАП.

Това коментира пред бТВ икономистът Станислав Попдончев.

Това значи, че всички производители на софтуер трябва да бъдат регистрирани в НАП. Проблемът е, че ако се окаже, че производителя, който произвежда вашия софтуер, не може да се регистрира в НАП, търговецът трябва да замени софтуера, което ако се случи, търговецът губи 20%. Т.е. бизнесът ще носи големи щети, посочи той.

Повишеният данък ще изземе от бизнеса поне 340 млн. евро следващата година допълнително. Мотивът, че с това ще пребори сивата икономика, което няма как да стане. Сива икономика се бори с контрол. С повишената осигурителна тежест ще платим в повече 601 млрд. евро, което всъщност ще покрие увеличението на пенсиите по швейцарското правило. Т.е. това е мярка, която е изчерпала своя ефект още преди да е въведена. Тя ще действа само за година. Въпросът е след година какво ще правим, пак ли ще вдигаме, коментира той.

Не виждаме реформи в бюджета. Имаме инвалидни пенсии, за които се плащат 4 млрд. лв. годишно. Всяка трета новоотпусната пенсия е инвалидна. 24 млн. болнични дни имаме годишно. Един милиард се изплащат за болнични. Това се пада по 8,5 дни на осигурено лице, посочи той.

В момента каквото и да се предложи, нищо съществено няма да се промени.

