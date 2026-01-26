Експерт: Фалитът ще спаси държавните "Товарни превози" на БДЖ

кадър: Петел

Фалитът ще спаси държавните "Товарни превози" на БДЖ, а създаването на ново дружество ще спаси и малкото останали професионалист в компанията, каза в интервю пред БНР Михаил Рангелов, жп експерт и създател на "Транспортал".

"Синдикатите са силни в железниците, но и на тях им е ясно, че товарни превози, за да се "пречистят", трябва да се мине през фалит", смята той.

В предаването "Преди всички" той коментира жалбата до ЕК в Брюксел от Асоциацията на предприятията в железопътния транспорт. Според частните БДЖ превозвачи държавната структура получава незаконна държавна помощ.

В БДЖ за разлика от пътническите превози в товарните има частни оператори и пазарът е либерализиран още преди 20 години.

"Основателни са аргументи на частните превозвачи. До известно време субсидията не беше проблем на частните, докато имаше товари. В последно време икономиката се сви, товарите намаляват и борбата става за по-малка пица и по-постна. И те решиха, че е неравнопоставено положението им", описа ситуацията в товарните жп превози Рангелов..

И обясни:

"Те имат до голяма степен право, защото реално това, което държавата позволява на БДЖ товарни превози, не би го позволила на частните превозвачи. Частните имат претенции по 3 точки. Първата е жп инфраструктура, която предоставя услуга на товарни превози, а не си събира таксите. Частите плащат, а държавата се прави разсеяна - 60 млн. лв. от държавните товарни превози. Частните се оплакват, че се появява и вътрешно кръстосано субсидирани и се оказва, че товарни превози имат задължения към пътнически – 14 милиона."

Според Рангелов БДЖ товарни превози на практика са във фалит. Има капитализация и ако ги съдят не могат да си вземат парите - 60 млн. лв. са по-малко, кредиторите няма да си получат парите, твърди той.

"Ако ЕК каже да се спре помощта, това се случи в Румъния и обявиха техните товарни превози в несъстоятелност. У нас държавата не дава ще се стигне до обявяване на фалит", предупреди Рангелов.

Защото в БДЖ товарни превози работят 7000 човека и те са избиратели. Затова никой министър не обявява фалита на дружеството и според Рангелов това ще го направи министър в служебния кабинет.

Другият сериозен проблем, който може да възникне при обявяване на фалит на БДЖ товарни превози е "дупка в националната сигурност", защото само държавните превозват военна техника.

