Експерт: Грози ни "сръбски сценарий" за горивата, цените ще скочат с 10 - 15 процента

Кадър Нова тв

Експертът очаква и ръст на цените с 10-15%

Енергийният експерт Мартин Владимиров от Центъра за изследване на демокрацията предупреди за възможен "сръбски сценарий" при горивата в България. В предаването "Здравей, България" по NOVA той коментира последиците от новите американски санкции срещу "Лукойл", които пряко засягат рафинерията в Бургас.

"От вчера рафинерията е под санкции. В изявлението на Министерството на финансите на САЩ ясно се посочва, че всички дружества, които са с 50 плюс една акция собственост на санкционирано лице, също попадат под санкции. Това означава, че всички компании на „Лукойл“ в България са засегнати", обясни Владимиров.

Ценови шок и спиране на работа

По отношение на цените на горивата, експертът прогнозира, че е възможно покачване с 10-15%, ако на 21 ноември руският петрол бъде изтеглен от международните пазари. "Индия вече обяви, че ще намали покупките на руски петрол, което ще свие предлагането", посочи той.

Владимиров уточни, че след 21 ноември рафинерията няма да може да изпълнява своите задължения, да внася суров петрол или да продава горива на пазара. Това важи независимо дали се използва руска или друга суровина.

"Санкциите са наложени върху юридическото лице, не върху вида суровина. Тоест дори да работят с неруски петрол, това не променя факта, че дружеството е под санкции. Проблемът е чисто логистичен – банките, които обслужват „Лукойл“, няма да могат да извършват плащания, защото рискуват вторични санкции", уточни експертът.

Той предупреди, че България може да се изправи пред "сръбски сценарий" – след изчерпване на запасите, горивата да се продават само в брой и да има сериозни смущения в доставките.

Според Владимиров единственото реално решение е назначаването на особен управител, който временно да поеме контрола върху дейността на рафинерията.

"България може да поиска от САЩ едноличен лиценз, за да поеме оперативен контрол над дружеството. Това не е национализация, а временна мярка, за да се осигури доставка на суров петрол и горива", обясни експертът.

Той разкри, че още през 2023 година е бил изготвен "План Б" за реакция при спиране на работата. Планът предвижда назначаване на особен управител и осигуряване на суров петрол от три западни компании чрез вече подписани предварителни (standby) договори, които да гарантират доставките за три месеца.

Относно евентуална продажба на "Лукойл Нефтохим", Владимиров заяви, че интерес има от години, но сделката е сложна заради позицията на потенциални купувачи като азербайджанската SOCAR или унгарската MOL.

"Всичко, което ще се случи с рафинерията оттук нататък, зависи от Съединените щати. На практика те ще бъдат особеният управител – те решават дали да издадат лиценз, дали да позволят продажба и на кого", заключи Мартин Владимиров.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!