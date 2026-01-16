Експерт: Хроничният стрес струва до 600 млн. лева годишно на работодатели у нас

Пиксабей

Около 80% от заболяванията у нас са свързани с хроничен стрес. Разходите за болнични са най-подценяваният аспект на проблема с професионалното прегаряне.

Това каза Томчо Томов - ръководител на Националния център за оценка на компетенциите към Българската стопанска камара и част от екип, анализирал международните практики за превенция на професионалното прегаряне, цитиран от Радио Варна.

По негови данни в България разходите на работодателите за обезщетения за временна нетрудоспособност се оценяват между 400 и 600 млн. лева годишно. Към тях се добавят и значителни индиректни загуби - отсъствия, закъснения, намалена дисциплина, психични разстройства, демотивация, загуба на ангажираност и пропуснати бизнес възможности.

Големият проблем е, че професионалното прегаряне настъпва постепенно и е силно свързано с личността на човека. Когато се стигне до последните фази на изтощение, често вече е твърде късно, подчерта Томов.

Като добра превантивна мярка експертът посочва разработването на фирмена програма за подкрепа на психичното здраве, съобразена с ресурсите на компанията.

В световната практика това включва вътрешни психологически услуги, ментален коучинг, програми за психическа устойчивост и дори доброволчески инициативи, при които служители подкрепят свои колеги, даде пример той.

