Експерт: ИИ още не е променил пазара на труда в България

В България не се забелязва промяна в пазара на труда заради въвеждането на изкуствения интелект (ИИ).

Това каза пред БНР Георги Първанов, експерт по човешки ресурси, член на УС на Българската асоциация за управление на хора и на Българската конфедерация по заетостта.

"Очакваме от 2026-2027 г. да има по-осезаем ефект от ИИ и той ще замени тези професии и дейности, които са рутинни, повтарящи се, чисто административни, или ще ги допълни към човешката функция. За момента забелязваме вече сериозен ефект на пазара на труда в по-развитите страни - САЩ и в Западна Европа, но в България ефектът на ИИ за момента е по-скоро минимален", заяви той.

Вървят към изчезване някои занаятчийски професии, младите хора, които сега навлизат на пазара на труда, "не горят от желание да се занимават с тях", посочи още Първанов.

"Тези професии, които изискват комплексни решения или емпатия и грижа за хората, ще продължат да бъдат много търсени. Селското стопанство, определени производствени позиции, дори там, където се автоматизира производството и се въвеждат хуманоидни роботи, някой трябва да ги поддържа и супервайзва - това ще остане функция на човека", уточни още той.

