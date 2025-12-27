Експерт: Игра на магазин ще научи децата да се оправят с еврото

Булфото

Играта на магазин у дома е един от начините родителите да обяснят практично на най-малките деца промяната на валутата, която влиза в България от 1 януари 2026 г. С магазин в евро децата ще свикнат с новите монети и банкноти, и тяхното пресмятане. Това заяви за БТА финансовият експерт и консултант Наталия Тодорова във връзка със смяната на лева с евро. Сега е добър момент да направим заедно с децата нова касичка в евро, каза също тя. Можем да измислим и общо семейно предизвикателство за спестяване.

Тодорова съветва родителите да отделят време за темата, защото за децата е по-трудно и абстрактно да си представят, че преминаването към еврото не означава загуба на стойност, а нова „мерна единица“ за парите. „За най-малките по-малкото число естествено се възприема като по-малка стойност, затова може да има притеснение от рода „Сега ще ми вземат половината пари от касичката“, даде пример експертът. Тя добави, че е полезно да се използва конкретен и разбираем пример: „Можем да сравним с дължината – ако една стая е широка 3 метра, това е близо 10 фута. Стаята не се е уголемила магически – просто я измерваме по различен начин“, каза Тодорова.

Децата учат най-добре с реални ситуации, а общите игри и малките семейни предизвикателства могат да подпомагат в изграждането и на други важни финансови умения: планиране, спестяване, разпределяне на разходи, избор между нужди и желания, и постепенно осъзнаване на стойността на парите като инструмент за постигане на цели, обясни екпертът.



При най-малките е важно да покажем как изглеждат новите пари, да разгледаме заедно монетите и банкнотите, за да се чувстват уверени и спокойни, че ги разпознават, да пресметнем с детето какво може да си купи с джобните или с парите от касичката, да разгледаме реалните цени в евро и лева в магазина или в сайта за играчки, съветва Наталия Тодорова.

Преходът към еврото е подходящ момент семействата да въведат важни финансови уроци у дома, използвайки любопитството на децата, коментира Тодорова. Джобните пари са първият личен бюджет на детето, напомни тя и обърна внимание, че даването на джобни може да стане директно в евро от началото на Новата година, което ще бъде улеснение за детето.

