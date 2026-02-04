Експерт: Илияна Йотова се превръща в обединителя на нацията

Редактор: Недко Петров

Комуникационен експерт отчете голяма разлика в поведението на Илияна Йотова спрямо това на Румен Радев. Нидал Алгафари смята, че това най-вече е проличало по време на консултациите с представители на политическите партии.

Президентът Илияна Йотова само с това, че тя ги посрещаше долу на парадния ход, на самия вход, това е голямо уважение за всеки един от кандидатите, които се появиха. За разлика от господин Радев, който ги караше да чакат в стаята, докато започнат да заседават. Кабинетът на господин Радев е едно малко такова помещение секретарско, и след това е залата. Той ги караше да чакат хората, за да се почувстват по-нисши някак си, коментира Алгафари.

Докато Йотова показва, че тя държи да е равнопоставена с тях, което е хубаво. Начинът, по който се изказва тя, изявленията й, също са малко по-различни и малко по-умерени. Те показват като че ли, че Йотова се опитва да бъде обединителя на нацията за разлика от предшественика си, добави по Нова Нюз Нидал Алгафари.

