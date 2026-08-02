Експерт: Липсата на държавна политика заплашва производството на праскови

Снимка: Пекселс

Председателят на Браншова камара „Плодове и зеленчуци“ – Сливен Коста Петров смята, че в България липсва последователна държавна политика за сектора на овощарството. Това каза той пред БТА по време на 24-ото издание на празника „Златна праскова“ в сливенското село Гавраилово.

Попитан дали след медийните публикации по темата е имало интерес от страна на Министерството на земеделието и храните към проблемите на производителите, Петров отговори, че такъв няма.

По думите му Испания произвежда около 1,2 милиона тона праскови годишно, като близо един милион тона се изнасят. Според него това е възможно благодарение на изградена държавна система, кооперативи и добра организация на производството и реализацията.

„Да се знае какво и как се произвежда, да има пакетиращи линии, за да бъде подготвена продукцията – дали за вътрешния пазар, дали за износ. Ще има години с много добра реколта от череши, праскови и сливи. Ако няма организация за реализация извън България, продукцията ще остане на вътрешния пазар и цените ще спаднат“, посочи Петров.

Той предупреди, че ако производителите в продължение на няколко години не успяват да реализират продукцията си, може да се стигне до изкореняване на овощни градини.

Редактор "Екип на Петел",

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