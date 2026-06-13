Експерт: Липсата на контрол е основният проблем за гонките на пътя

Стопкадър Нова Тв

Преди пет години направихме експеримент какво се случва, когато кола се вреже с убийствена скорост в автобус, и сега виждаме същите ситуации в реалния живот. Притеснявам се, че се превръщам в пророк. Това заяви автомобилният експерт Филип Лазаров, по-известен като Филип от „Бричка”, в предаването "Събуди се" по NOVA, коментирайки зачестилите случаи на незаконни гонки и тежки катастрофи.

Повод за гостуването му е тежкият инцидент от миналата седмица на столичното „Челопешко шосе”. Според Лазаров за една година нищо в държавата не се е променило по отношение на безопасността.

Колкото до това от къде идва липсата на контрол върху джигитите на пътя, той е категоричен: „Липсата на контрол идва от самия контрол. Всички знаят къде се случват тези гонки. Във всеки квартал има по пет автомобила и петима собственици, които правят тези неща. От бабата до най-младото дете знаят кои са те. Повечето от тях се снимат и качват видеата в социалните мрежи – датите и часовете са публични. Учудвам се, че това въобще е тема, тук няма никаква тайна”.

Експертът изрази възмущение от разположението на камерите за скорост. По думите му те често се поставят на места, където ограничението е ниско, само с цел събиране на глоби от обикновените шофьори, а не на участъци с реална концентрация на ПТП.

„Човекът, който има възможност да си купи кола за 100 хиляди лева, не се притеснява от това, че ще му вдигнат глобата от 100 на 200 лева. Това няма да го спре”, категоричен е Лазаров.

Филип от „Бричка” посочи, че гонките се правят най-вече заради комплекси и желание за показност пред другите. „Това не е демонстрация на умения на спортист, а показване на възможностите, които инженерите са вложили в автомобила”, коментира той.

Според него държавата трябва да предприеме дългосрочни стъпки. На първо място – изграждане на бази за автомобилните ентусиасти. „Един лекоатлет може да тича на стадион, плувецът – в басейн, но автомобилистите нямат база. Колко струва да се асфалтира една отсечка от 400 метра или един полигон на фона на цялата държава? Ние сме нация от автомобилисти, а нямаме места за обучение”, казва той.

На второ място Лазаров посочи необходимостта от адекватно обучение на младите шофьори и възпитание от най-ранна възраст. Според него 80% от хората на улицата не могат да управляват автомобил правилно.

Редактор "Екип на Петел",

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