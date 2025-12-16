Експерт: Махането на бюлетината на избори ще доведе до грандиозна промяна

Редактор: Недко Петров

Стопкадър Нова Тв

Стоянка Балова изрази мнение, че в самото гласуване на избори, по-скоро проблемът може да бъде разделен в две посоки. По този начин експертът по реторика даде да се разбере, че няма огромно значение дали вотът се упражнява с хартиена бюлетина или с машина.

На първо място, ако махнем бюлетините, въпреки че моето лично мнение е, че трябва да се гласува машинно, и да се борят контролните разписки, със сигурност този кратък период ще добави грандиозна промяна. Махането на хартиената бюлетина може да доведе определено до спад в избирателната активност, каза Балова.

След тези нейни думи тя се разграничи от експерти, които твърдят точно обратното - че машините ще привлекат повече хора да отидат да гласуват. Особено младото поколение, което се сигурност няма да се уплаши от тях.

Това е така, но през 2021 година, сега не си спомням точно на кои избори, но имаше само машинно гласуване, и доста от хората, както и в организацията, с която от 13 години наблюдаваме в Сандански изборите, отчетохме именно уплаха на по-възрастните поколения от машините. Но по-скоро тук говорим за технология, била това сканиращо устройства за машини, за това чисто как технологично да се проведе този избор, допълни Балова.

Според мен проблемът е скрит в друго място. В политиците и тяхната обърната реторика към това да казват, че изборите ще бъдат нечестни. Тоест, те не обясняват защо трябва да се отиде да се гласува, и да убеждават хората, че по този начин ще имат легитимни представители в законодателната власт, а ги отблъскват. Защото, кой иска да отиде да гласува при свирен мач, каза още по Нова Тв Стоянка Балова.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!