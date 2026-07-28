Експерт: Мантинелите на бул. „Цариградско шосе“ не могат да спрат автобус дори с 10 км/ч

Стопкадър бТВ

Външни експерти извършват проверки на катастрофиралия автобус, който скъса мантинела и навлезе в насрещното платно на ключовия булевард „Цариградско шосе“.

Очаква се проверките да установят причината за инцидента. Според пътни експерти стоманените мантинели на булеварда не могат да задържат автобус дори при удар с едва 10 километра в час.

Димитър Манлиев се качва на автобус 204 няколко спирки преди катастрофата. При моста на „Цариградско шосе“ усеща, че рейсът е неуправляем.

„Започна на зигзаг да се движи. Не се усети опит за спиране. Започна да се удря в страничната мантинела. Вътре – стрес, паника, хората започнаха да викат“, разказа за бТВ той.

Автобусът къса мантинелите, влиза в насрещното и спира в бетонна преграда. Според шофьора спирачките са отказали.

В запис от телефон шофьорът казва: „Спирачки няма, нищо. 3310. Да. Ужас, не знам какво стана. Има пострадали“.

„Впоследствие чух негови разговори с диспечерското управление и той сподели: „Аз съм с 3310, този номер автобус, който е без спирачки“, разказа още Димитър Манлиев.

Според изчисленията на инж. Христо Грозданов стоманената мантинела може да се скъса дори при удар на автобуса с 10 км/час.

„Може би 5-6 реда, дори 8 реда мантинели, може да скъса такъв автобус при удар от 90 градуса. Автомобилът, който се задържа, трябва да бъде между 8 и 12 пъти по-лек от това, което е, за да бъде спрян. Т.е. тази ограда една по-тежка кола, един, примерно, джип, особено електрически джип под ъгъл от 90 градуса, също няма да го спре“, обясни инж. Христо Грозданов, директор на Института по транспортна инфраструктура.

Затова според него са нужни бетонни прегради.

„Ако на този мост от дясната и от лявата страна нямаше бетонна ограда, в момента ние щяхме да говорим за 10 жертви, а не за леко ПТП“, каза инж. Грозданов.

Втори ден след катастрофата това, което потвърдиха за bTV от Столичния автотранспорт, е, че горивото на автобуса е източено и записите от камерите вече са иззети.

„Свалянето на записите от камерите в автобуса е част от процесуално-следствените действия на компетентните органи, които се извършват в момента. Очакват се оценките от експертизите, назначени от външни експерти“, посочиха от Столичния автотранспорт в писмена позиция до bTV.

На същото място преди четири години автобус отново разкъса стоманените мантинели на „Цариградско шосе“.

Редактор "Екип на Петел",

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