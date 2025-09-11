Експерт: НАТО не отговори адекватно на

Ситуацията с дроновете, навлезли на полска територия, поставя отново въпроса за сигурността на източния фланг на НАТО.

"Тук става въпрос за Член 4 и Член 5 на Северноатлантическия пакт, който съществува от 1949 година, вече 76 години. Член 4 е бил задействан 7 пъти, а член 5 - един път, именно на днешната дата, когато се навършват 21 години от трагичното събитие - атаката на кулите близнаци от "Ал Кайд"а. Тя обърна представите за сигурността в света и стана повод за започването на две опустошителни войни - едната в Афганистан, другата в Ирак, чиито последствия наблюдаваме и днес", коментира експертът по сигурност Славчо Велков в "Денят ON AIR".

По отношение на последните събития около Полша се обсъждат няколко версии.

"Версиите са разностранни. Няколко основни момента преобладават - че това е било опит от страна на Русия да тества възможностите за противовъздушна и противоракетна отбрана на Полша и НАТО в региона. Друга е, че това е желанието на Украйна да въвлече по някакъв начин НАТО във война. Има и трета версия - че това е комбинирано действие от страна на Беларус и Русия, каза Велков пред Bulgaria ON AIR.

От думите му стана ясно още, че при използването на този вид дрон често пъти се случва да се наруши противодействието на радиоелектронните средства и е нормално явление да бъде променен курсът, дори да падне на чужда територия.

Ключовият въпрос, според него, не е толкова кой е изпратил дроновете, а дали Полша и съюзническите сили са реагирали адекватно.

"Дали е тест, дали е злонамерено, дали е случайно - вече няма значение. Важното е успяха ли да реагират. А аз смятам, че отговорът не беше адекватен. Показаха няколко дрона от типа Geranium, които използва Русия и Shahed - иранско производство с руски модификации. Но аз не видях боен дрон, който да е причинил поражения", отбеляза Велков.

Задействането на Член 4 позволява да се проведат консултации и да се укрепят отбранителните способности в региона.

Експертът е на мнение, че настоящата война вече е война на дронове и системи за противовъздушна и противоракетна отбрана - различна от мащабния конфликт в Украйна преди две години.

Що се отнася до Член 5, Велков уточни, че той не означава автоматично въоръжена намеса - всяка държава сама преценява каква помощ да окаже, като тя може да бъде политическа, финансова или военна.

Според него в случая няма основания да се стига до този член.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!