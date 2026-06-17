Експерт: НВО-тата в 4. и 10. клас могат да са обикновени контролни

снимка: МОН

"Организационно всичко е подготвено за националните външни оценявания и се надявам, че няма да има експерименти по отношение на някакви нови формати на преписвания".

Това заяви в ефира на БНР Диян Стаматов - председател на Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България и директор на 119-о училище "Акад. Михаил Арнаудов" в София. В училището днес на изпит се явяват 106 десетокласници и 145 седмокласници.

Според него има много причини за това, че повечето ученици не дават добри резултати на тези изпити - неактуализирани учебни планове и учебно съдържание, както и изключително бързата дигитализация на съвременното поколение.

По думите му малко по-смело трябва да се внедряват дигиталните възможности, които предлагат както изкуственият интелект, така и самите технологии.

"Дигитализацията е нещо, което със сигурност ежедневно трябва да се променя в нашето училище на всичките му етапи и най-вече колкото се може повече промени в учебните планове с точно тази насоченост".

Националните външни оценявания са форма за проверка на самата готовност на съответния етап - как завършват учениците, напомни Стаматов. Според него трябва да се облекчи максимално тежестта на тяхното провеждане и толкова строгият ред, по който се организират:

"Съвсем спокойно биха могли да бъдат превърнати в едни обикновени класни или контролни работи, без да има някакво движение, както е в момента, на хора, учители, квестори от едно в друго училище, без да има такава тежест. Просто защото това са едни най-обикновени проверки на знанията. Особено за 4. клас това би могло да се направи, без да има някакви кой знае колко големи затруднения. За 10. клас до голяма степен по същия начин. Не е необходимо според мен да се премахват изцяло, но може да се облекчи техният начин на реализиране, за да може и цялата образователна система малко да си отдъхне от тази цялата натовареност, която съществува в рамките на един календарен месец".

Промените не само чукат, те са абсолютно задължителни да бъдат реализирани от настоящия екип на министъра, изказа мнението си Стаматов в интервю за предаването "Преди всички".

"Всякакво бавене, наречено дебат, трябва да се намали до минимум, за да може да проличи реформата, която е необходима за средното образование изобщо".

Той обясни какво е необходимо:

"Бърза и смела промяна на учебните планове и учебното съдържание, облекчаване на материала, добавяне на дигитализацията като задължителен компонент в учебния процес във всеки един предмет, а не като отделен предмет, осъвременяване на поведенческата структура, т.е. системата и на санкциониране на учениците, и на тяхното поощряване при постигнати позитивни резултати, механизъм по отношение на забраната на мобилните телефони, забрана и на използването на социалните мрежи".

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!