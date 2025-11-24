Експерт: Над 80% от децата в приемни семейства са преживели насилие преди това

кадър Нова нюз

Повече от 80% от децата в приемни семейства са преживели физическо или емоционално насилие преди да бъдат настанени в приемно семейство. А там, където би трябвало да получават подкрепа - в училище, тези деца обикновено се сблъскват с предразсъдъци от страна на учители и съученици. Изводите са от допитване на Националната асоциация за приемна грижа. За историите отвъд статистиката говорим приемният родител Десислава Тодорова в Обедния информационен блок на Нова нюз.

Тя посочи, че броят на тези деца расте. Те са изведени от биологичните им семейства след побои и насилвания и са настанени при приемните си семейства.

Тя разказа, че в нейния дом е настанено точно такова дете. „Това са деца, които идват с много страх в сърцето си, с много големи липси, които се стараем да запълваме. Това да трудни деца, имат нужда от много любов, постоянство, много прегръдки и старание да бъдат заличени травмите, нанесени от техните насилници”, допълни тя.

Тодорова беше категорична, че с родители от рискови групи трябва да се работи, но не само това – те трябва да носят и наказателна отговорност. Тя обясни още, че такива деца много трудно се връщат към нормалния начин на живот, след като са преживели такава агресия и тормоз.

