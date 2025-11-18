Експерт: Най-много жертви на катастрофи има в събота на прав път и в ясно време

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова нюз

У нас през 2024 година в катастрофи са загинали 478 души. А от началото на тази година до момента 399 българи са загубили живота си в пътно-транспортни произшествия.

Според вас кога настъпват повече инциденти - когато пътят е мокър и хлъзгав, или когато е сух? Статистиката сочи, че когато пътя е мокър или заснежен, стават по-малко катастрофи, отколкото когато имаме ясен слънчев ден и суха настилка.

При завоите или на правите участъци стават най-много катастрофи? Статистиката сочи, че там къдете имаме прав участък, ясна видимост, суха настилка и слънчев ден, стават повече юкатастрофи. Така че ако пътищата бяха причина за повече катастрофи, тогава щеше да е друго, но не е така. Когато е хубаво времето, когато водачите се чувстват уверени и в себе си, и в автомобила, често надценени, процента на катастрофите със смъртен изход са по-чести, те са челни - тоест хората умират в катастрофи заради изпреварване.

Това коментира пред Нова нюз пътният експерт Георги Златев.

Наистина е така, не само защото статистически това е вярно, но и защото когато имаме лоши условия на пътя, скоростта на водачите пада и съответно има по-малко катастрофи и жертвите намаляват. Но като цяло трябва да отчетем, че пътищата в България имат подобрение спрямо социализма, когато загиваха годишно по около 1300 човека. Но сега и автомобилите са други - спират по-бързо, гумите с а по-качествени, по-умни са колите и съответно останахме водачите и продължава човешкия фактор, коментира Емил Панчев, председател на Съюза на българските автомобилисти.

Отново статистиката - в с ъбота стават най-много катастрофи с жертви. В петък стават най-много катастрофи като брой, но най-много хора загиват в събота. Може би тогава хората с а по-разсеяни. А освен това често се случват пътниците в автомобила да дават съвети на водача, което значи, че квалификацията му е на ниско ниво. В България качеството на обучението на водачите е много ниско, а толерантността е просто изчезнала, посочи експертът.

