Експерт: Не бива голям дял хора да работят на минимална заплата

Пиксабей

Равнищата на заплащането трябва да се гледат съобразно икономическото развитие, а не изолирано. Работодателите не коментират размера на минималната работна заплата, а питат как се стига до него.

Това обясни пред БНР Мария Минчева, заместник-председател на Българската стопанска камара

По думите ѝ, ръстът на производителността на труда е под 2%, а ръстът на доходите е двуцифрено число.

МРЗ има много сериозно бюджетно измерение. Все повече са заявките да се формират възнаграждения на база на средната заплата. При административно определена средна, колкото и да изработва реалният сектор, се получава тежест, която не произтича от икономиката, коментира Минчева в предаването "Преди всички".

В България нивото на безработица е прилично ниско, а равнищата на заетост – доста високи. Специален фокус следва да има върху групата на хората, които нито учат, нито работят, смята заместник-председателят на БСК.

Според нея не бива да се стига до това голям дял хора да работят на МРЗ, както и да не се смята, че човек, започнал на минимална заплата, е обречен за цял живот.

"Пази боже да разчитаме на хората в МРЗ да стимулират ръста на икономиката! Изходът от бедността е трудът и образованието. Колкото повече човек инвестира в нови умения, може да излезе от капана на ниските доходи."

Минчева призова разговорът да не се затваря в минималната работна заплата и допълни, че трябва да се търси баланс в полза на всички.

"Тази намеса на държавата в доходите трябва да бъде все повече ограничавана, а не увеличавана, каквото наблюдаваме през последните години."

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!