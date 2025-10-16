Експерт: Не правете това в магазините, ако искате да не ядете боклуци

Редактор: Недко Петров

Стопкадър Нова Нюз

Малко повече от два месеци преди да се въведе еврото у нас, хората се сблъскват с огромен проблем, когато тръгват да пазаруват храна. Най-голямото разминаване при цените на едро и дребно в момента е при ориза, прясното мляко, сиренето и яйцата. Надценката на основни хранителни продукти за крайния потребител вече стигна плашещите 50 процента.

По този начи се създават предпоставки за промяна на потребителското поведение, които да тласнат хората към продукти с компромисно качество. Експерт даде съвет какво не трябва да правим, за да ядем лоша храна.

За съжаление много хора тръгват към най-евтиното. Влизат в магазините, чуват едни реклами къде е най-евтино, и така масово вървят към промоция, заяви д-р Сергей Иванов от Асоциация „Активни потребители“.

В повечето случаи обаче отиването към промоция означава избиране на най-ниското качество и понякога е директен път към ментетата. Това стимулира българина да яде боклуци, допълни в „Социална мрежа“ Иванов.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!