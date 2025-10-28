Експерт: Не с 2, пенсионните вноски скачат с над 10 процента през 2026 година

Кадър БТВ

Председателят на АИКБ Румен Радев критикува популизма при решенията за пенсии и заплати

Правителството прави отстъпления пред популизма при подготовката на бюджета за 2026 година, предупреди икономистът Румен Радев, председател на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). В интервю за предаването "Лице в лице" по bTV той разкри смущаващи параметри в проектобюджета на Националния осигурителен институт, предаде Дунав мост.

"За съжаление, това, което ние виждаме е, че се правят определени отстъпления пред популизма, който от известно време започна да битува и с който за съжаление трябва да свикваме," заяви Радев. Като пример той посочи увеличаването с 2 процентни пункта на осигурителната вноска за пенсии през 2026 година, вместо в планираната първоначално 2027 година.

Икономистът подчерта важна разлика между процентни пунктове и проценти. "2-процентни пункта не са 2% - увеличението на пенсионната вноска всъщност ще бъде с 10,1%," обясни той. Това означава значително по-голяма тежест върху работодателите и служителите, отколкото звучи в официалните съобщения.

Максималният осигурителен доход ще скочи от сегашните 4130 лева на 4600 лева, което представлява увеличение от 11 процента. Радев посочи, че първоначално се обсъждаше този праг да бъде с 200 лева по-нисък.

Критика към пенсионната система

"Пенсионно-осигурителната система предполага във входа на трудовия живот и кариера на човек да заделя вноски, за да може да бъде подсигурен. Добавките трябва да се случват през социалната система, а не през пенсионната система," обясни философията си председателят на АИКБ.

Според него продължава осъвременяването на пенсиите по швейцарското правило, което има плюсове, но реално се говори за ръст от 5 процента. Икономистът смята, че този подход е дефектен, защото прехвърля социални функции върху пенсионната система.

Спорове около минималната работна заплата

Друг проблемен въпрос е минималната работна заплата. Радев разкри, че в проектобюджета тя е определена на 1183 лева, въпреки че първоначално министър Борислав Гуцанов бе заявил 1213 лева според концепцията на чл. 244 от Кодекса на труда.

"Обявихме се синдикалните организации, ние от АИКБ - това напълно елиминира диалога и съобразяване на икономическите реалности," коментира икономистът. Той подчерта, че работодателската организация държи на преразпределяне на доходите, но то трябва да става съобразено с реалните възможности на икономиката.

Притеснителни срокове за анализ

Румен Радев изразихе притеснение от начина, по който е предоставен проектобюджетът. "Предоставеният бюджет от последните минути го притеснява. Според него това се прави в последния момент," предаде bTV.

Председателят на АИКБ подчерта, че има смущаващи параметри в проектобюджета на НОИ и смущаващи срокове, които са дадени на организацията, за да го прегледат, анализират и обсъдят с колегите.

Асоциацията на индустриалния капитал в България обединява над 100 браншови камари, които представляват три четвърти от икономическите дейности в страната с повече от 10 хиляди предприятия и 500 хиляди работници.

